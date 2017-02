Daufunk Festival @Paris Dauphine

Le 25 février, pour sa 9ème édition du Daufunk Festival, L’Oreille de Dauphine vous offre 5 heures d’exorcisme rythmé.

Au programme des festivités : funk surpuissant et hip hop groovie puisant son inspiration des groupes mythiques de la côte est. Un dosage habile entre midtempos dansants, riffs de cuivres imparables et raps indécents. Un bel hommage nourri de sueur à la culture afro-américaine à l’origine de ces deux genres musicaux.

Tu l’auras compris, ce samedi soir, laisse ton amour propre à la maison et tes mœurs chez mamie, tout ce dont tu auras besoin c’est une paire de membres qui fonctionne correctement.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼ PROGRAMMATION ⎼⎼⎼⎼⎼⎼

♪ Apaache (Live) ♪

Apaache est un groupe qui se réclame d’un hip-hop et d’un funk teintés de vibrations spatiales. Les sonorités sont à rechercher du côté d’A Tribe Called Quest, Maceo Parker, Frankie Knuckles, ou Tame Impala. A bord de son vaisseau tortue nommé Azul, le groupe parcourt terres et ciels à la recherche du son parfait.

En attendant, Apaache c’est une énergie groovie et sans concession sur scène, à base de beats lourds. Pas de quartier : ils sont là pour casser la baraque !

https://soundcloud.com/ apaache

♪ ECHOES OF (Live) ♪

Echoes Of est un groupe issu de la très populaire formation funk parisienne « SOLYL-S » et à l’initiative de plusieurs hommages aux grandes villes américaines du Funk. Ils revisitent avec passion le meilleur du répertoire des « Cities of Funk » comme MINNEAPOLIS (Prince, The Time, André Cymone) et DETROIT (One Way, Bohannon, Carl Carlton). Leur approche ambitieuse de titres rarement entendus en live vise à faire découvrir la modernité saisissante et le groove surpuissant de ces répertoires méconnus mais pourtant fondateurs des productions actuelles (Electro Funk, Nu Disco, House).

♪ Blockstop (Live) ♪

Né de la rencontre du MC new-yorkais Eli Finberg / Mr. E et du musicien strasbourgeois Nicolas Schmidt, Blockstop développe un style éclectique et novateur, évoluant entre hip-hop, black music et jazz. Blockstop a déjà deux EPs à son actif et un album « Wake up in the water ». Blockstop, c’est des punchlines conscientes signées Mr.E, des scratches bien placés, des notes cuivrées. Entre jazz et rap, Wake up in the Water, premier long format du septet strasbourgeois, prend le relais des Roots et autres Automato avec un hip hop organique donnant une irrésistible envie de danser To the Beat, voire de marcher sur l’eau.

https://soundcloud.com/ blockstop