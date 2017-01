Interview d’Etienne Ziller, créateur du festival

Ce soir Jazz and co ouvre ses micros et ses oreilles aux pulsations du monde avec en invité Etienne Ziller, créateur du festival WorldStock qui se tient chaque année en Novembre au théâtre des bouffes du Nord, métissages, nouveaux sons et tradition… Une émission proposée par Florent Servia. En seconde heure latin, groove, free et nouveautés se télescopent sous la houlette des programmateurs de Jazz and Co, Martin, Philippe, Pierre et Olivier.