Cohelmec Ensemble : si vous les aviez oublié, pas nous!

Cohelmec Ensemble : Bernard et Théo, fondateurs du label « Souffle Continu »

Et s’il n’y avait pas eu que les musiciens américains pour jouer la musique d’avant garde dans les années 70 en France?

Certes pas mal de musiciens d’outre atlantique ont associés leurs noms au jazz joué ici dans les années 70 mais Dharma Quintet, Matchi Oul ou Cohelmec Ensemble étaient des formations françaises dont la musique avait une forte identité. Il était urgent de les redécouvrir, c’est ce que pensent Bernard et Théo, fondateurs du label « Souffle Continu » qui depuis quelques années s’intéresse à ce fond musical inestimable. leur dernière idée: la réédition des trois albums de Cohelmec Ensemble, un collectif dans lequel on a pu croiser les frères Mechali, Jean Cohen, Joseph Dejean ou jean François Canape. Deux disques en studio et un live, tout cela en à peine plus de cinq ans, une musique d’une originalité et d’une maturité incroyable… On en discute avec Jean Louis Mechali, le batteur et Théo Jarrier du label « Souffle Continu ». Emission proposée par Olivier Delaporte En deuxième heure Philippe évoque le disquaire day et ses sorties spéciales, coup de projecteur sur Emmanuelle Parrenin, Martin nous emmène dans la Hongrie des années 60 ou sous la férule autoritaire, le jazz tentait de résister en rêvant d’exotisme. Florent met à l’honneur le dernier disque du David Enhco Quartet et Pierre décortique les derniers albums du saxophoniste Olivier Py et du trio de Rudy Royston (Rise Of Orion). Vous avez quinze jours pour digérer tout cela… eh oui le 8 mai nous serons déjà de retour avec un menu tout aussi consistant.