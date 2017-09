Chronique nostalgie adolescente : All Killer, No Filler 06.09.17

Quand rien n’a de sens, il n’y a rien de plus bon que de foutre un beau bordel. De la fainéantise des longues après-midi d’été à nos élans naïvement destructeurs, l’album All Killer, No Filler de Sum 41 fait le tour de toutes les petites voix dans nos têtes qui ont fini par nous convaincre que nous étions cools en étant con.

Après trois épisodes passés à explorer les sentiments les plus sombres de notre adolescence, il était temps de passer à quelque chose de plus explosif. Et nous devons remonter à la période pré-11 septembre de Sum 41, avec le disque All Killer, No Filler sorti en 2001. Une playlist parfaite pour retourner ta chambre et mettre le feu à la pelouse du voisin.