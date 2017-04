Un Chablis Qui Vous Fait Pleins de Poutou // 07.04.17

Salut les amours ! Aujourd’hui la bande Chablis à décidé de débriefer du grand débat historique sur BFM-TV. D’ailleurs, Lorrain Jouffran nous expliquera enfin ce que veut dire BFM. Le retour de Stéphane Burnes à la présentation va vous apporter les réponses de votre future choix de vote !

Du haut de ses 99 ans Alain Duracell nous révélera enfin pourquoi André Rieu à préféré la CNP Assurance plutôt que le jambon Herta. Après avoir mis au point le jeu Fiscal Kombat, Edwy Pêle-Mêle ne s’est pas calmé et va encore balancer des tartes. Philippe Poutou à inspiré André Manouchiant qui nous a fait une chronique spéciale Rap Game ! (Par ailleurs, Manouchiant nous a bien fait comprendre qu’ il est le premier à suivre Stéphanes Burnes sur l’autoroute de l’excès). Lorrain Jouffran n’a pas trouvé autre chose à « foot » que de nous parler de ce grand débat que tout le monde s’en branle ! Anne-Chlore Poutray nous a fait comprendre qu’elle regrettait énormément l’absence de Henri Delesquen dans le grand débat, mais puisqu’elle est venue pieds-nus et sans soutif elle a eu le droit à la parole. Et pour la première fois dans l’histoire de la Radio, une roux nommé Guy Mix à bénéficié de la liberté d’expression !!

Cette belle brochette de journalistes et d’intellectuels renommés des hautes écoles nationales est accompagnée de Manchouille, qui a pris plaisir à dégueuler sa poésie pour les petits et les grands, puis de Jérôme Malsain qui nous a fait part de son coup de cœur cinéma de la semaine.

Guy Mix nous à balancer du bon gros son sur les ondes avec le titre Vitrines de Vald feat. Damso. L’hommage à la Suède a été fait avec un classique 8-beat du groupe Slagmalsklubben. Et André Manouchiant nous à fait découvrir Body Count, un groupe qui rappe autrement !

Des Poutou partout et à la semaine prochaine !