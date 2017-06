Chablis hebdo : Retour de vacances ! // 02.06.17

Salut les puceaux !

Après un week-end de team building de qualité, l’équipe de Chablis Hebdo revient dans le game pour remuer l’actualité. A commencer par celle de Richard Ferrand, et la décision de Donald Trump d’envoyer le réchauffement climatique se faire voir.

André Manouchiant vous réinterprétera en exclusivité sa chronique de la semaine dernière consacrée au groupe Five Finger Death Punch, avec du vrai son dedans !

Edwy Pellemêle distribuera des claques, Jérôme Malsain vous parlera du dernier film qui a retenu son attention, et Anne-Claire Poutray ne préparera pas de chronique mais sera quand même là pour encourager les copains.

Des chroniqueurs d’exception qui pour la plupart ne sont plus sous traitement médical, des quizz, de la franche rigolade, le regard acide de Manchouille sur l’actualité politique, et la présence exceptionnelle de Damien 16-64, de retour avec une chanson engagée ! C’est simple, ce soir Chablis c’est comme Sega, c’est plus fort que toi.