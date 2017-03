Chablis Hebdo recrute Dedo // 24.03.17

Salut les puceaux !

Cette semaine, André Manouchiant a convaincu notre actionnaire bien-aimé et inculte Vincent Bolossé de le laisser recruter un stagiaire pour l’accompagner dans sa lourde tâche de faire rayonner son amour du metal au sein de l’émission. Et c’est pour attribuer cette place fantastique que toute l’équipe de Chablis Hebdo s’est réunie autour de son nouvel invité, Dedo ! Si André l’adore déjà, il va devoir convaincre le reste de l’équipe, et en particulier la terrible Anne-Claire Poutrey.

C’est d’ailleurs elle qui se charge de faire passer à Dedo l’entretien d’embauche le plus dur de sa vie, jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’Anne-Claire ne savait pas prononcer le mot « crayon ». Bernard de la Minaudière dresse ensuite un portrait de notre invité, bien qu’il se soit peut-être trompé de salle le soir où il était censé aller voir son spectacle… André test la culture metal de Dedo en lui parlant de Machine Head, Célestin Traquenard et Edwy Pelmêle sont de retour après une bien trop longue instance pour livrer leur point de vue sur l’actualité et faire réagir Dedo. En dernière partie d’émission, Jérôme Malsain fait la critique d’une nouvelle comédie intitulée « Mais où est donc passée ma mitraillette à Orly« , et Nicolas Plantetout a fait démonstration à notre invité de ses talents pour imiter le président Hollande ! Une émission réalisée par Alain Duracel, alors que Guy Mix pratique l’art de la PLS après une soirée mouvementée.

Dedo se produit chaque vendredi et samedi soir à la Nouvelle Seine, avec son spectacle Killing Joke, à 21h30 jusqu’au 30 juin, un spectacle validé par l’équipe de Chablis Hebdo !