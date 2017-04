Ce soir ! si vous voulez savoir qui se cache derrière Donald Trump, comment les dinosaures sont-ils morts, combien existe t-il de carte Pokemon et qui est représenté sur les pièces espagnoles et bien, n’écoutez pas Chablis hebdo de 19h00 à 20H00 car on ne va pas du tout en parler…

Anne Claire Poutrey, Alain Duracell, André Manouchiant, Alain Joffran, Jean-françois Crane, Jerôme Gadin, Manchouille la fripouille, Patrick Cohbain, Guy Mix.