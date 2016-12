Chablis Hebdo charbonne le Père Noël // 23.12.16

Cette semaine, Célestin Traquenard mue en père fouettard et réunit les derniers bûcheurs de la rédaction qui ne sont pas encore partis communier la consommation dans leurs familles nucléaires et provinciales pour vous proposer une émission de Noël accessible à tout public tout en chansons.

La délicieuse Anne-Chlore Poutray se tue à la tâche puisqu’en plus de son JT habituel , elle administrera un quizz et demi de la mère trop vieille ;

se tue à la tâche puisqu’en plus de son , elle administrera ; Stéphane Burne vous fera 3 chroniques en une ;

vous fera Alain Duracelle fera du tricot en attendant qu’on vide sa couche ;

fera du tricot en attendant qu’on vide sa couche ; Victor Hublot poétisera sur le petit Jésus ;

poétisera sur le petit Jésus ; Guy Mix mettra les chansons qu’il veut et prendra cher ;

mettra les chansons qu’il veut et prendra cher ; Manchouille fera le bilan de son année ;

fera le bilan de son année ; Bernard de la Minaudière sera en direct..d’Alep ?

Et bien d’autres surprises musicales dans la hotte pour vous , chablisiens et chablisiennes toujours plus fidèles et nombreux. Amour et chapon.