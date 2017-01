Chablis Hebdo : Can’t Stenchon The Hamon // 27.01.17

Cette semaine, c’est à André Manouchiant que revient la lourde de tâche de mener à bien votre cours de récréation hebdomadaire, Chablis Hebdo ! Une semaine marquée par les dérapages de Maïtena Biraben et de l’équipe de campagne de Manuel Valls, mais aussi, forcément, par l’investiture de Donald Trump et la victoire de Benoît Hamon au premier tour de la primaire du PS, du pain béni pour les turbulents chroniqueurs de Chablis.

Entre deux blagues de Laurain Joffran et pendant qu’Alain Duracel termine sa sieste comme un sénateur en plein débat sur la parité femme/homme, la plus hipsteuse des présentatrice de JT Anne Claire Poutray vous livrera le meilleur des informations dont vous n’avez rien à faire et Edwy Pelle-mêle distribuera ses nombreuses, nombreuses claques à la volée sur des sujets allant du féminisme en Russie au doublage français du prochain film Lego.

Du fun du fun du fun !