Captain Cumbia à la Proxima Estacion // 15.05.2017

Captain Cumbia était parmi nous pour nous présenter deux albums : « Ay Ay Ay » de son groupe La Dinamitaaa et la réédition de « Mashup Man Cumbiero », où il s’est livré à un travail de haute-couture, mixant boucles hip hop, a capella raggamuffin et cumbias traditionnelles. Un mélange explosif et réjouissant mis en lumière par Captain Cumbia, activiste cumbiero, fervent défenseur des musiques métissées, à travers ses groupes, soirées, mix et activités radiophoniques. Un homme orchestre à côtoyer sans modération.

Playlist : titre – artiste – album – label

Action ! – Captain Cumbia – Mashup-Man cumbiero – Menilmontant Prod

Big it up mingui – Captain Cumbia – Mashup-Man cumbiero – Menilmontant Prod

Baby man- Captain Cumbia – Mashup-Man cumbiero – Menilmontant Prod

Pum pum bajo la lluvia- Captain Cumbia – Mashup-Man cumbiero – Menilmontant Prod

Sonidera Satanica- Captain Cumbia – Mashup-Man cumbiero – Menilmontant Prod

Cumbia loca pa’ bye bye- Captain Cumbia – Mashup-Man cumbiero – Menilmontant Prod

Que paso Capitan ? – La Dinamitaaa – Ay ay ay ! – Menilmontant Prod

Ay Ay Ay – La Dinamitaaa – Ay ay ay ! – Menilmontant Prod

Playa Negra – La Dinamitaaa – Ay ay ay ! – Menilmontant Prod

Regresa Pues – Nilamayé – Flores del sol – Buda musique

La Plegoria – Pixvae – Pixvae – Buda Musique

Twa Groove – Jowee Omicil – Let’s Bash – Jazz Village

Rue des hyènes – Magyd Cherfi – Catégorie reine – LKP

La del brigand del cavanhac – Du Bartas – Cinc – Sirventes

Caloubadia – Girafe et Bruno Girard – Panier sur la tête – Discobole/ l’Autre Distribution