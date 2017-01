Campus Monde / Édouard

Bonjour à tous, ô rescapés de la période des fêtes,

Cette semaine, on vous propose de voyager jusqu’à Moscou, en compagnie d’Edouard, qui y a passé près de 28 ans.

Chaque rencontre est différente à Campus Monde et celle-ci remplit une nouvelle fois l’objectif : vous dépayser et vous faire partager un tout autre point de vue sur votre ville, votre vie et votre vision de la politique internationale ! L’avis d’Édouard est net, tranché et parfois déstabilisant, notamment à propos de Vladimir Poutine…

On vous laisse découvrir par vous même ce touche-à-tout passionné.

On lui donne d’abord la parole pour que vous appreniez à connaître ce moscovite aux multiples expériences jusqu’à son arrivée à Paris, en master d’Histoire à Paris IV… à la Sorbonne.

D’ailleurs, dans le deuxième extrait, il vous donnera son avis sur l’enseignement supérieur français par rapport au système russe. Un avis évidemment critique mais toujours bon à prendre !

Le troisième extrait, comme vous commencez à en avoir l’habitude, sera consacré à tordre le cou aux stéréotypes. Et cette fois-ci, on a parlé d’intégration…

Le jeudi, le week-end vous parait encore loin alors embarquez pour Moscou ! Édouard décrit la vie « dans la capitale » russe et les différences qui le marquent avec celle à Paris.

Et enfin, pour finir, on a évidemment parlé de politique internationale, au vu du parcours d’Édouard. Poutine bien sûr mais aussi du dissident Boris Nemtsov, de la crise, de la démocratie, de la posture du chef d’État, tout y passe… Ou presque !

On a parfois été surpris mais est-ce que vous le serez aussi ?

N’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire dans l’encadré juste en dessous (oui, oui, c’est pour vous !). On vous lira et on vous répondra. À très vite en Chine avec Jianming !