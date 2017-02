Buda Musique : du monde!

Buda Musique Jazz & Co reçoit Gilles Fruchaux, le créateur du label Buda Musique qu’il dirige depuis 1987. La qualité du travail éditorial de BUDA MUSIQUE, reconnue dans le monde entier, s’explique sans doute par le fait qu’il s’agit du seul label à proposer la découverte des musiques du monde ou traditionnelles prises sur le vif, dans le respect des intervenants.

Le monde entier de l’Asie aux Amériques en passant par l’Afrique est représenté sous des angles rarement visités, loin des fausses fusions qui ont cours aujourd’hui. Les réalisations sont effectuées par des musicologues ou des journalistes spécialistes du collectage musical. BUDA MUSIQUE propose aussi des collections qui relisent un passé récent comme « Ethiopiques » (une trentaine de références), la collection « Angola » qui couvre les années 1956/ 1998, la collection Trésor de la chanson Judéo-arabe.

Mais le catalogue de Buda Musique accueille également des artistes récents comme le clarinettiste Yom, comme le groupe franco- colombien Pixvae, comme Ray Lema ou Françoise Atlan et ses chansons sépharades. Pendant une heure environ, Gilles Fruchaux abordera l’histoire du label, les choix esthétiques et éditoriaux, artistes et collaborateurs, les parutions récentes et l’évolution du marché de la musique enregistrée. Pour illustrer ses propos, il a sélectionné pour Jazz & Co des disques représentatifs des orientations de son catalogue. Soit un voyage musical en des points chauds du globe : l’Ethiopie, la Syrie, la Colombie… On pourra donc écouter Girma Bèyénè & Akalé Wubé, Waed Bouhassoun, Nilamaye, mais aussi le brésilien Siba Veloso et la musique diphonique de Mongolie. Emission proposée par Philippe Lesage.

La playlist de l’émission!

22h04 – Girma Béyéné & Akalé Wubé, Mistakes on Purpose, « Ené Nègn Bay Manèsh », Buda Musique/Socadisc, 2016

22h09 – Colenso, Colenso (Polyphonies Zulu), Buda Musique/Socadisc, 1997

22h21 – Waed Bouhassoun, La Voix de la Passion, « chant de séparation », BudaMusique/Universal, 2016

22h27 – Siba Veloso, « Maria Minha Maria », Fuloresta do Samba, Fina Produçao/Mata Norte, 2002

22h35 – Nilamayé, Las Flores del Sol, « El Nazareno », Buda Musique/Universal, 2016

22h49 – Anthologie du chant diphonique mongol, T. Ganbold, « Khöömi », Buda Musique

22h58 – Cie Rassegna, Il Sole non si Muove, « Non val Aqua », Buda Musique/Socadisc, 2017

Chroniques

23h06 – Larry Corryell, « Call to the Higher Consciousness », Basics (1968-1969), Vanguard, 1975

23h10 – Et Cetera feat. Larry Corryell, « Sun », Knirsch, MPS/Columbia, 1973

23h19 – Liza Mezzacappa, « Army Street », AvantNoir, Clean Feed, 2017

23h25 – Thundercat, « Fan’s mail (Tron Song Suite II) », Drunk, Brainfeeder, 2017

23h31 – Thundercat, « Buses in the street », Drunk, Brainfeed, 2017

23h41 – Viane Mondésir, « Supernova Kind », One of a Kind, 2017

23h50 – Alice’s Mirror, « Alice’s Mirror », Apparent Disorder, LFDS Records/Musea, 2017

23h57 – Thomas de Pourquery Supersonic, « Sons of Love », Sons of Love, Label Bleu/L’Autre Distribution, 2017