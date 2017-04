Mardi 25 avril, le ton sera funky et international : nous avons le plaisir de recevoir XL Middleton et Moniquea, respectivement fondateur et représentante émérite du label californien Mofunk, qui compte actuellement parmi les plus belles références de modern funk.

Il seront accompagnés d’Amadeo 85, notre collègue campusien, qui organise avec son équipe la 3ème édition de l’Atomik Funk Fest, ce vendredi à la Marbrerie à Montreuil.

RDV à 21h !