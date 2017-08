BRTZ Podcast summer 2017 #4 100% Jocelyn Anglemort //14.08.17

Emission spéciale ce lundi 14 août, avec un invité de prestige, le tronçonneur sanguinaire des marais de Franche Comté, le fameux Jocelyn Anglemort.

Il nous a gratifié de 2 excellents mix : le 1er est une compilation de ses tubes de l’été préférés, le 2nd est consacré à Soudiere, jeune beatmaker français ultra prolifique, collaborateur régulier des philippins de Purple Posse, mais aussi DJ Smokey, NxxxxxS, Loud Lord …

La tracklist :

Jocelyn Anglemort « C’est l’été Vol. 2017 «

Nef The Pharaoh – Gimme Top

Mozzy & Gunplay – D-Boy Fresh

Lil Keke – Slab Talk feat Paul Wall

PNL – Jusqu’au Dernier Gramme

Mac Miller – Skin

SCH – J’attends

2 Chainz – Blue Dolphin feat Betty Idol

Lil Donald – Mission Impossible feat American Will

ABRA – Atoms

E-40 – Choices (Yup)

Iamsu! – They Say (Yeah)

MZ – Toi Sur Moi

ABRA – Come 4 me

Kingdom – What is Love feat SZA

Devin The Dude – Tonight

Young Thug – Wyclef Jean

French Montana – Groupie Love feat Quavo

Cuizinier – Summer Love feat So Fresh Squad

Jim Jones – Dem Boys feat Max B & Noe

Max B – We Smugglin

Ar-AB – Riviera Ridin

Jocelyn Anglemort « SOUDIERE & Friends »

Soudiere – Where I Would Be

Soudiere – All I Ever Wanted

Soudiere – Like Its Snowin w/ Jake

Soudiere – Hopes

Aseri + Backwhen – Banana Clip

Soudiere – Alone

Soudiere – Schizophrenic

Soudiere – Born To Lose w/ Shaqfrance

Gravy Watts – Murda Rate

Soudiere – No Heart

Soudiere – Swisher Sweets w/ Absoluteterror

Soudiere – Evil Shit

NxxxxxS – Playa Shit w/ Soudiere

Gravy Watts – Purple Pack

Senpu & NxxxxS – Value

Soudiere – Bet

Soudiere – Highed Up w/Kloudbug

-> Ce mix est à retrouver en intégralité sur le Mixcloud de Jocelyn.