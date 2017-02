Mardi 14 février, c’est l’occasion rêvée de passer des morceaux de rap qui parlent d’amour.

On va jouer le jeu à fond : des rappeurs qui évoquent la fête des amoureux, les amoureux en général, ou des titres de gens qui s’appellent Valentine… Il y aura aussi des chansons de funk qui chantent l’amour, des trucs langoureux et d’autres plus houleux.

RDV à 21h pour le massacre de la Saint Valentin en direct.