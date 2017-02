BRTZ – Les grosses news de Février //28.02.17

Mardi 28, dernier jour de février, on en profite pour faire un petit tour d’horizon des nouveautés de ce début d’année : côté Phonk, les $uicideboy$ et Germ ont sorti un EP commun avec un visuel des plus coquets, Pouya et Fat Nick viennent de balancer leur mixtape « Drop Out Of School », le français Soudière collabore avec le canadien DJ Smokey, Kevin The Creep revisite le G Funk à sa sauce…

Et côté Funk, on passera des extraits de la toute fraîche compilation du label allemand Born To Shine, du nouvel album de Doc Mastermind, on fera un petit tour chez les écossais de Star Creature qui ont sorti des maxi de Shiro Schwartz et Diamond Ortiz…

Et enfin, le clou du spectacle, notre célèbre collègue Brad Beat nous fera sa sélection affûtée des brand new shits qui l’ont marqué ces dernières semaines.

RDV à 21h en direct.