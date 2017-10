Mardi 10 octobre, l’équipage BRTZ prend le large, direction la Californie avec un road trip en musique, qui passera par Long Beach, Inglewood, Compton, South Central, mais aussi Pomona, et jusqu’à Vallejo et Oakland. On fera un petit bond dans le passé, avec une sélection vinyle essentiellement 90s.

Mais pour commencer, on s’enverra quelques nouveautés bien fraîches, sélectionnées par les artificiers Mugen et Brad Beat.

merci à Marine pour les photos

RDV à 21h en direct !