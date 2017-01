C’est le rentrée pour BRTZ !

Une nouvelle année qui commence, c’est l’occasion de se repasser le meilleur de celle d’avant.

Au programme donc ce soir, un petit best of des morceaux qu’on a fortement appréciés en 2016. Bien sûr, ce sera subjectif, non exhaustif et injuste, mais sincère.

On aura des beats smooths, du rap lourd ou soulfull par Lolo, de la Phonk, du G funk et une pincée de modern funk par Tibo.

RDV à 21h en direct !