BROUILLAGE // Jour 5 & 6

▬▬▬ VENDREDI 5 & SAMEDI 6 MAI – 19h30 ▬▬▬

Les spectacles DE LA SENSIBILITÉ D’UN MODÈLE MATHÉMATIQUE / AUTEL PARADISE / SACHA & BROUNO

DE LA SENSIBILITÉ D’UN MODÈLE MATHÉMATIQUE

Collectif META

Une performance multimédia créée par Coralie Maurin, en collaboration avec Aurélia Nardini

Interprétée par Coralie Maurin et Aurélia Nardini, la performance se présente sous la forme de la lecture et de la mise en sons d’échanges de courriers électroniques entre Bruno Moulia (Directeur de recherche à l’INRA et responsable de l’équipe de recherche en biologie mécanique MECA) et Coralie Maurin, artiste plasticienne spécialisée dans le son.

AUTEL PARADISE

Collectif Piscine municipale

Texte et mise en scène : Laura Thomassaint

Regard extérieur : Kathleen Potier

Camille Broilliard, Elsa Madeleine, Ferdinand Pierrot, Mélanie Prézelin, Amelia Starlight, Alice Thillard, Clément Proust + guest

AUTEL PARADISE est un poème visuel et sonore autour du deuil collectif en milieu urbain suite au décès brutal d’une idole, d’une figure. Une performance sur le tragique du vivant et du réel, sur la solitude et l’émotionnel. L’occasion pour chacun de s’emparer d’une peine précise, immédiate comme une excuse à toutes celles que l’on retient.

Et encore les pastilles de SACHA & BROUNO !