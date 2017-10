La Bouquinerie rencontre des libraires // 01.10.2017

😍 KIBLIND #62 – N° « BOUTEILLE » 😍

★ GRATOS ★

📅 19.10 – 19h/24h – RUE DE L’OLIVE (18e – Marx-Dormoy)

FT. JEAN JULLIEN, EN VRAC, RIRI FROM THE BLOCK (RETARD/Les Inrockuptibles) et BON ESPRIT

➡️ À l’occasion du lancement de notre numéro « Bouteille », on a demandé au grandiose JEAN JULLIEN d’œuvrer avec nous à la création d’une collection exclusive de 8 VINS, élaborée avec le caviste Thierry Poincin de EN VRAC.

ON VOUS PROPOSE DONC :



👍 De mater le boulot de JEAN JULLIEN sur les bouteilles.

👍 De déguster les 8 VINS habillés par JEAN JULLIEN et sélectionnés par EN VRAC, dans leurs verres sérigraphiés.

👍 De reluquer le nouveau numéro de Kiblind, bah ouais, avec la couverture de JEAN JULLIEN.

👍 De danser sur la musique suave du KIBLIND SOUNDSYSTEM, de RIRI FROM THE BLOCK et du Bon Esprit HALL OF FAME.

══════════════════════════ ══════════

😘 JEAN JULLIEN

Cité 8 fois dans les trois lignes ci-dessus, l’illustrateur nantais est pour nous une passion. Il est ce que nous appelons dans le jargon un « crack » de l’illustration, dont la renommée n’est plus vraiment à faire. Dans la lignée de ceux du grand Savignac, ses dessins jouent de leur naïveté et de leur simplicité apparentes pour s’élever dans le haut domaine de la pertinence. Jean Jullien a appris ses petits tours de passe-passe au sein de la prestigieuse Central Saint-Martins de Londres, où il réside actuellement. Est-ce qu’il est utile de rajouter qu’on est refaits de sa couverture et des 8 étiquettes de vins concoctées par lui ? Refaits qu’il soit là pour l’ouverture de notre atelier et le lancement du magazine ? Oui, trois fois oui.

══════════════════════════ ══════════

😘 EN VRAC (Thierry Poincin)

Thierry Poincin aime les vins sincères. Il sait dénicher et révéler des lieux oubliés.Caviste depuis vingt ans, il n’a jamais oublié ces moments où, dans une France des années 60 baignée de soleil, il allait chercher du vin en vrac avec son père. Des années plus tard, au hasard d’une promenade, il découvre le marché de la Chapelle, sorti de sa rénovation. A cet instant, il sait qu’il relancera le vin en vrac de son enfance. La boutique ouvre au printemps 2011 au cœur du marché de la Chapelle. En novembre 2012, la boutique fait un saut de puce et prend ses quartiers au 2 rue de l’olive 18e.

══════════════════════════ ══════════

🍷 LES 8 VINS

Thierry Poincin a utlisé sa fine connaissance du vignoble français pour nous choisir 8 vins issus de 8 régions viticoles. Les vins sélectionnés proviennent donc de toute la France et sont l’occasion de rencontrer ceux qui se cachent derrière ses étiquettes originales, des vignerons passionnés et amoureux de leur terroir : Antoine et Laurence (Domaine La Roche Buissière – Rhône), Jérôme Arnoux (Cave de la Reine Jeanne – Jura), Camille et Mathias Marquet (Château Lestignac – Bergerac), Rachelle et Guillaume (Château Peybonhomme – Bordeaux), Yves Plaisantin et Sébastien Jaulin (Jaulin Plaisantin – Loire), Yannick Pelletier (Languedoc), Jean-François Debourg (Beaujolais).

══════════════════════════ ══════════

🎼 OUI, LA MUSIQUE

RIRI FROM THE BLOCK a fait de son enfance dans les ghettos de Peymeinade (06), une force et une inspiration. Grâce à elle, elle se meut dans la jungle parisienne telle un petit chaton, co-fondant ici Retard Magazine et donnant aux Inrocks un précieux coup de main. Et aussi, elle mixe Britney comme personne.

ttps://twitter.com/ marinenrmnd

BON ESPRIT sont passés maîtres dans l’art de rendre les gens heureux. Professionnels de la nouba, ils sont de tous les bons coups, que ce soit pour nous faire danser comme Rihanna ou pour nous montrer des installations d’art contemporain. Experts dans les techniques pour foutre l’ambiance, on vous dit.

https://www.facebook.com/ dubonesprit/

══════════════════════════ ══════════

📖 KIBLIND #62 « BOUTEILLE »

Comme on est des petits malins, on s’est dit que ce serait pas une mauvaise idée de profiter du nom de notre rue pour sortir ce numéro « Bouteille » dont on rêvait tant. C’est fait et outre le grand barnum décrit au-dessus, il y a aussi le magazine réalisé avec amour avec sa couverture de Jean Jullien, ses créations originales par Simon Landrein, Lorraine Sorlet, Margaux Meissonnier, David Adrien, Julien Brogard, Florent Hauchard, Laho, Bobby Dollar, Eva Coste et Daniel Frost, ses recommandations du trimestre en musique, art, festival, print, son reportage bédé, son reportage photo, son dossier rétro et mille autres trucs. Soyez chics, lisez-le un coup.