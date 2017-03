La Bouquinerie reçoit Daniel Pennac // 19.03.17

14 février 2017. Le bal à la page des Livreurs. La Bouquinerie interviewe Daniel Pennac:

Offrir un livre ? « Il ne faut pas demander ensuite s’il a été lu. »

L’enseignement du livre aujourd’hui ? Un « enseignement médico-légal de la littérature. »

On parlera de son dernier livre, Le Cas Malaussène, qui reprend la saga Malaussène près de 20 ans après ; on parlera du rapport au bouquin, entre amitié et enseignement ; et des nouvelles technologies, un peu.

Une émission faite en partenariat avec Les Livreurs, que vous pouvez retrouver chaque jeudi au Théâtre des Déchargeurs pour leur Solo Théâtre.