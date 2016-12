La Bouquinerie: Mathias Echenay des éditions La Volte // 25.12.16

Aurores Montreal, unique festival parisien dédié aux scènes émergentes canadiennes, programme depuis 2013 de nombreux artistes ayant depuis éclos sur le territoire européen : Ariane Moffatt, Misteur Valaire, Karim Ouellet, Bernard Adamus, etc. Le Festival revient en 2016 pour sa quatrième édition avec une diversité musicale inédite.

The Lost Fingers // Avec leur style jazz manouche dont eux seuls ont le secret et leur 5e album en main, Wonders of the world, le groupe The Lost Fingers, composé de Byron Mikaloff, Alex Morissette et plus récemment de François Rioux à la guitare et Valérie Amyot à la voix, vous offre un mélange éclaté ​des​ nombreux titres de leur ​répertoire. Au menu : Stromae, Deee-Lite, Michael Jackson, Bon Jovi, AC/DC, Plastic Bertrand, Serge Gainsbourg et plusieurs autres. ​

Énergie, swing, élégance, ​sourires, humour, musicalité, et virtuosité seront au rendez-vous !

Bernard Adamus // La fête, l’amour, l’amitié : une trinité de tous les possibles qui habite les chansons du québécois Bernard Adamus. Il revient en Europe en 2016, plus groovy que jamais ! Avec deux premiers albums très blues, écoulés à plus de 75’000 exemplaires, Bernard Adamus s’est taillé une place bien à lui dans le paysage musical québécois. Il revient avec de nouvelles chansons et un troisième disque plus optimiste et festif que les précédents. Il explore de nouveaux territoires musicaux, empruntant des sonorités au jazz, à la country, avec une fanfare new orleans et des influences afro-américaines et surtout, encore et toujours, un blues qui groove !

On est séduit par ses textes travaillés, si l’accent québécois et sa légendaire rapidité d’élocution forcent l’auditeur européen à s’accrocher… c’est un pur plaisir de voir cette magnifique équipe de musiciens avec piano, contrebasse, banjo, trombone, clarinette et guitare nous rattraper !

Ludo Pin // Six ans après son installation au Québec, Ludo Pin revient avec un troisième album, Les moyens du bord, sous l’étiquette Coyote Records. Il laisse entendre une pop-électro légère et lumineuse sur des textes empreints d’une inquiétude résignée.

Sur ce nouvel album, il porte le regard sans complaisance d’une génération sur son quotidien, sans amertume, ni regret, mais dans lequel se tisse une certaine tendresse en toile de fond. Les textes sont scandés, chantés ou parlés, la musique coule et les mots laissent filer ses émotions et ses préoccupations. Avec Les moyens du bord, Ludo Pin ouvre en grand le territoire des possibles.



