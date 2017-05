Boby Few: une légende du jazz // 22/05/17

Ce soir Jazz and Co reçoit une légende du free jazz mais plus généralement de la musique afro-américaine. Bobby Few débute sa carrière en accompagnant Booker Ervin mais il est déjà intéressé par l’avant garde, il sera le pianiste d’une des dernières sessions d’enregistrement d’Albert Ayler, le classique « Music Is The Healing Force Of The Univers ». Au moment ou le free jazz se déplace à Paris il est de la partie avec le « Center Of The World », il ne quittera plus la France et s’affichera avec les plus grands musiciens, accompagnant notamment Steve Lacy pendant plus de dix ans. Récemment à 80 ans passés Bobby Few continuait à se produire et enregistrer avec de jeunes musiciens comme le clarinettiste polonais Waclaw Zimpell. Nous évoquons avec lui cet itinéraire qui fait rêver.