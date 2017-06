A l’occasion de leur passage à l‘Espace B le 9 juin prochain, on plonge ce soir dans la No Wave avec un concert de Blurt enregistré le 24 avril 2015 lors d’une soirée Gonzai à la Maroquinerie. Fondé en 1979 par le poète Ted Milton, Blurt mêle jazz, punk pour des mélodies folles et déstructurées.