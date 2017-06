Binker & Moses: la nouvelle scène anglaise // 05.06.17

Binker & Moses, Journey to the mountain of forever

Ce soir Florent part à la rencontre de Binker Golding & Moses Boyd plus connus sous le nom de Binker & Moses, un duo sax batterie dont tout le monde parle outre manche et ici aussi, ils sortent leur nouvel album « Journey to the mountain of forever » sur le label Gearbox, avec un panel d’invités très hétéroclites, allant de Sarathy Korwar à Evan Parker.

En deuxième heure Philippe aborde le festival antichambre (s) qui aura lieu les 14 et 15 juin en l’église Saint Merry à Paris avec entre autres Hubbub, le Quatuor Machaut ou Fenêtre Ovale. Pierre propose en débat « Etat d’urgence » du duo Fabien Robbe / Jérôme Gloaguen. L’actualité des rééditions sera assurée par Martin et Olivier avec pour les amateurs de rare groove la très attendue réédition du fameux « Chodo » de Georges Edouard Nouel et pour les fans de British jazz la sortie en cd de « Welcomet live in Brasil » du Elton Dean Quintet.