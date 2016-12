BEST OF 2016.

En cette période de fin d’année, de dinde farcie et de foie gras à tous les étages, il était temps de faire un bilan de cette année pop que fut 2016 et de vous offrir une playlist BEST OF. 60 artistes, 60 chansons pour 60 albums ou singles qui nous auront fait danser et qui auront marqué cette année, pleine de belles surprises. Retrouvez l’intégralité des titres choisis sur notre playlist Spotify et pour ceux qui n’aurait pas de compte, faites un tour sur notre page SoundsGood. Profitez bien et à l’année prochaine !! ❤️ 🎉