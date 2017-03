Balade Sonore au Salon Omnivore …

Qui dit évènement spécial, dit émission spéciale ! Il n’en fallait pas plus pour nous convaincre de vous concocter une enquête culinaire inattendue !

« La cuisine est une histoire sans fin, une histoire d’envie, d’amour et de souffle. » voilà les valeurs, que le Salon Omnivore entend diffuser depuis 12 ans de Londres à San Francisco, de Shanghaï à Montréal !

Leur but est de dénicher ici et là, des perles rares souvent inconnuse, parmi les chefs, les pâtissiers, les barmens et autres artisans des métiers de bouche ou de l’agriculture.

Omnivore, c’est une belle programmation de Masterclass salées, sucrées, artisans, avant-garde … Mais également, un village, qui regroupe des exposants de tous horizons, venu présenter leurs nouveautés. Alimentaire Mon cher Watson est allé promener ses micros au cœur des allées pour mener l’enquête sur leurs délicieuses découvertes de l’année 2017, de la fourche à l’assiette !

http://www.omnivore.com/world-tour/world-tour-paris-2017-2/

https://www.facebook.com/omnivorefanpage/?fref=ts

http://www.lactofriend.fr/

http://https//www.facebook.com/lapommedeterregwennie/

http://mykalios.com/

http://www.terre-adelice.eu/