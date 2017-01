Les Voix du Crépuscule: Aux portes de la ville des flux//05/01/17

Debout dans la foule coagulée du RER qui nous ramène dans notre lointaine banlieue ou assis confortablement dans un TGV s’échappant de la Gare de Lyon, on se souvient tous de ses premières minutes de voyage où le regard collé contre la vitre, on voit la ville se transformer de seconde en seconde. Entre la jungle de béton, de verre et d’acier du cœur de ville et le désert vert de nos campagnes industrielles, on se souvient tous de ces édifices bizarres en tôles ondulées alignés les uns à la suite des autres pendant des kilomètres de banlieues. Ces parallélépipèdes parfaitement rectangle semblent étanches au monde extérieur, posés là au milieu de nulle part, dans des zones si pleines de véhicules et de machines en tous genres et si vides d’homme qu’on a crû bon de les appeler « zones d’activité » ! Pourtant, ces entrepôts, car c’est bien d’eux qu’il s’agit, bien qu’à la périphérie des villes, sont au cœur de notre monde. Par leur bouche en effet, ces ouvertures carrées dessinées à même les parois de tôle, sortent chaque jour des centaines de camion portant chacun des milliers de produits : du frais pour les supermarchés, des habits et autres articles de mode pour les Grandes galeries marchandes, des livres, des disques et des DVD pour les clients des grandes plateformes numériques.

On le pressent, le rôle économique des entrepôts de la logistique est majeur. Mais qu’en est-il de leur rôle social : quelles formes de travail l’entrepôt abrite-t-il, quelles formes de vie hors travail porte-t-il ? A l’heure où Paris se veut Grand, où les villes-globales absorbent toujours plus la vie des territoires étendues, quelle forme de ville dessine l’expansion de ces entrepôts ?

Faire l’anthropologie de la ville globale, c’est décrire la multiplicité des flux la traversent ! Les Voix du Crépuscule ont consacré de nombreuses émissions aux flux humains qui forment les diasporas du Paris cosmopolite, et nous poursuivrons dans ce sens ; mais cette saison, nous voulons aussi investir les flux de choses : marchandises, argent, informations, qui sont à la base de notre expérience de citoyen du monde, pour le meilleur et pour le pire ! C’est pourquoi cette première émission de l’année 2017 conduira nos micros aux portes de la ville des flux afin d’y rencontrer ses entrepôts et ses hommes.

