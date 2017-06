Autour du monde

Atelier radio à destination des apprenants de l’Ecole Kolone

Radio Campus Paris, en partenariat avec la Mairie de Paris et l’association Kolone, a mis en place son premier cycle d’ateliers radiophoniques destiné aux migrants nouvellement arrivés en France.

Ils ont entre 17 et 30 ans, viennent des quatre coins du monde avec des histoires, des parcours et des cultures diverses. Ils étaient tous volontaires pour s’emparer des micros du studio de Radio Campus Paris afin de nous raconter leurs histoires , nous parler de leurs cultures d’origines, leur nouvelle vie en France et leurs parcours de migrants… tout en apprenant la langue française !

Le cycle d’initiation a duré quatorze séances de deux heures par semaine. Les premières séances ont permis aux étudiants du groupe de faire connaissance entre eux, avec les formateurs et surtout de découvrir la radio de l’intérieur : Antenne, reportage, écriture, interview, montage…

Les séances suivantes ont fédéré le groupe autour d’un projet commun : La production d’une émission radio d’une heure. Les étudiants de l’atelier ont écrit eux même leurs interventions, choisit les mots, thèmes et histoires qu’ils voulaient aborder.

Le résultat de leur travail est là : Autour du monde, c’est une heure d’émission qui nous fait voyager, de la Chine jusqu’au Mali, en passant par l’Afghanistan, la Russie et la Syrie.

Au programme :

Meng Meng vient de Chine, elle nous parle de la musique chinoise traditionnelle et de son amour pour la gastronomie

Khaistagul est d’origine afghane. Il nous raconte son impressionnant périple pour rejoindre la France et nous donne également des informations précieuses pour mieux connaitre l’Afghanistan.

Mady, revient sur les différences culturelles entre la France et son Mali natal. Il nous informe également sur les conflits armés qui perdurent dans son pays.

Suzane, jeune étudiante syrienne, témoigne des difficultés qu’elle rencontre pour continuer ses études d’architecture avortées depuis son départ d’Alep, en Syrie…

Katia est une néo-parisienne tout droit venue de Russie. Elle compare les systèmes éducatifs russe et français. Et pour ne pas se perdre dans l’immensité du territoire russe, elle a sélectionné pour nous les hauts lieux touristiques de son pays.

Valeria est russe également. Elle nous transmet tout son amour de la musique russe, extraits à l’appui et nous liste quelques mots russes d’origine française.