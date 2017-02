Ateliers Contes Sonores @école Curial

LA NAISSANCE DE L’ARABIE SAOUDITE

L’Arabie est aujourd’hui le seul pays du monde dont les ressortissants « saoudiens » sont désignés du nom de la dynastie régnante. Pour comprendre comment l’Arabie est devenue « saoudite », il faut remonter à 1744 et au pacte fondateur entre la famille Saoud et le prêcheur Ibn Abdel Wahhab, tenant d’une version particulièrement rigoriste de l’Islam, qualifiée de « wahhabite ». Cette alliance entre le sabre des Saoud et le dogme wahhabite nourrit deux tentatives ratées d’établissement d’un régime théocratique au cours du XIXème siècle. Mais la campagne lancée en 1902 par Ibn Saoud est couronnée de succès trente ans plus tard par la fondation du « royaume d’Arabie saoudite », maître de La Mecque et de Médine, les deux Lieux les plus saints de l’Islam.

JEAN-PIERRE FILIU

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po (Paris). Il a aussi été professeur invité dans les universités de Columbia (New York) et de Georgetown (Washington). Son dernier ouvrage Les Arabes, leur destin et le nôtre (La Découverte), a reçu le prix Augustin-Thierry des Rendez-vous de l’Histoire de Blois en octobre 2015. Ses travaux sur le monde arabo-musulman ont été publiés dans une douzaine de langues.