ARCHIVE : LE GRATIN 20 – INRS

Affiche Bernard Chadebec

Une émission consacrée aux affiches de sécurité issues le l’INRS ( Institut de recherches et de sécurité ). Un organisme institutionnel qui produit depuis 1947 des affiches de prévention pour les entreprises. Ces affiches on été compilées en 2012 par Cizo et Felder dans un livre excellent. On évoque avec eux le contexte de création de ses affiches et l’exploitation qu’ils en ont fait : l’exposition et le livre.

Au programme aussi avec interview avec Bernard Chadebec, authentique et brillant affichiste de l’INRS.

MES INVITÉS

CIZO & FELDER

Graphiste /dessinateur proches des Requins marteaux, auteurs de nombreux détournement aussi drôle que décoiffant dans le journal feraille ( qui revient bientôt ) ou pour la collection BD Cul. Ils se sont pris d’affection pour ses affiches et pour accompagner leur livre ils ont conçus avec Feraille prod. (une structure amis des Requins marteaux qui produit expositions et évènements de qualité autour du dessin) une exposition qui est en ce moment au Musée des Arts et Métiers.

BERNARD CHADEBEC

À la retraite aujourd’hui, cet affichiste a travaillé à l’INRS pendant toutes sa carrière et a produit les meilleurs affiches issues de l’institut. Je me suis rendu chez lui l’interviewer sur son métier qu’il a toujours fait avec passion.

TRÉSOR DE L’INRS de Cizo & Felder

Les Requins marteaux – 25 euros

lesrequinsmarteaux.com

ferrailleprod.com

Dim. 16 fév. 2014

Émission produite par Yassine avec la collaboration d’Antoine Cadou.

Musique

– Générique : Kostas Bezos – Ta Aspra Poulia Sta Vouna (Grèce – 1936)

– Albert Marcoeur – Tu tapes trop fort ( France – 1974 – Atlantic )

– Woody Philips – Dance of the sugar plum fairy ( USA – 1996 – Gourd )

– Leroy Anderson – Sandpaper ballet ( USA – 1954 – Decca )