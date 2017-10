APPARENCES – La Noyée du Canal Saint-Martin / Lundi 09.10 à 18H

Découvrez Apparences, une nouvelle émission sur Radio Campus Paris. A chaque épisode, Camille Le Bret et son équipe partent à la rencontre d’un nouveau témoin afin qu’il nous raconte une histoire « étrange » qu’il a vécu, récemment ou non, et qui a bouleversé sa vie.

Pour cette première émission, Camille Le Bret est partie à la rencontre de Charlotte, une jeune Parisienne plutôt terre-à-terre mais qui, après une entrevue nocturne, va regarder différemment le Canal Saint-Martin

« Le pire c’est que j’y avais déjà pensée, je m’étais « ça serait vraiment débile que quelqu’un tombe dans le canal… Bah là, c’était moi ! »

Diffusion Lundi 9 Octobre à 18h.