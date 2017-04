Un troisième album, Beyrouth, des musiciens, des images, la Méditerranée toujours.

Oiseaux-Tempête sort cette semaine AL-‘AN! (maintenant! en arabe) chez Sub Rosa, un disque-collectif composé entre la France et le Liban.

On reçoit ce soir Frédéric D. Oberland et Stéphane Pigneul pour se plonger dans les racines de l’objet et dans ce qui en éclôt. On écoutera leur sélection et leurs mots.

photo : As Human Pattern