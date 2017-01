Le traditionnel best-of de l’année achevée. Manon, Grégoire et François partagent disques marquants et morceaux oubliés de ce cru 2016.

Tracklist :

Leafar Legov – Years

D. Towärds – Untitled

Prince Of Denmark – Tool 512

Ran Slavin – Dubai Dawn

Matt Elliott – Feast of St Stephen

Radiohead – Decks Dark

Christine Ott – No Memories

I Am Just A Pupil – B5

Thomas Köner – Tiento de la Luz 6

Kikagayu Moyo – Kogarashi

Jesu and Sun Kill Moon – Sally

Second Woman – 600249li9

KETEV – Traces of Weakness