Amplitudes : Résidents #9 // 16.03.17

Une émission résidents animée par Adrien, Ehoarn et François. Incartade indie rock, post-trance, ambient, techno, expé, dub techno et tous pleins de trucs qui s’écoutent en remuant les guiboles ou les neurones.

Kangding Ray : photo miragefestival

Tracklist :

Mitski – Once More To See You

Nathan Fake – Radio Spirit World

Ricardo Tobar – Eleven

ASC – Parallel Wanders

Monolog & Subheim – Sumo Rimi

Kandging Ray – Lone Pyramids

John Tejada & Tin Man – Railjet

Vargdöd – Bitten

Children Of Alice – The Liminal Space

Mica Levi – Walk To The Capitol

Sam KDC – Lowest Elevation

Space Scavengers – Effervescent

Idealist – Flow