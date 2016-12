Amplitudes : Résidents #6 // 22.12.16

Dernière émission de l’année, en effectif réduit : Adrien numéro 1, Adrien numéro 2, et Ehoarn. Une concoction musicale à l’image de nos goûts respectifs. De l’IDM lo-fi à la techno rapeuse, en passant par du drone rythmique, du gros noir qui tache, et, surtout, une gestion du matériel studio venue d’une autre galaxie. On essaiera de faire mieux l’année prochaine, promis.

Bertoni/Boccardi/Mongardi – Litio [Boring Machines]

Tracklist :

Bertoni / Boccardi / Mongardi – Chimera [Boring Machines]

Stray Dogs – Sour Vanilla [Kvitnu]

Nathan Fake – Now We Know [Ninja Tune]

Pris – Ad Infinitum [Avian]

Telefon Tel Aviv – Fahrenheit Fair Enough [Hefty Records]

Supreems – Untitled [Lobster Theremin]

Florian MSK – Résonances Tourmentées d’un Compte de l’Aube [Zenon Records]

German Army – Unending Transition [Opal Tapes]

WSR – Astray [Contort]

Shapednoise – Delusional Path [Type]

Almawachi – Inside Explorations [Under Molnet]

Franck Vigroux – Flesh [D’autres Cordes]