L’une des dernières émissions « normales » de la saison, en compagnie des indéfectibles Manon, Grégoire, Adrien et François. Une playlist sans entraves, qui sent la fin de saison.

Tracklist :

Astrid & Rachel Grimes – M5

Hadeel J – Blind Sensation

Heroin In Tahiti – IV

Chromatics – Shadow

Big Brave – And As The Waters Go

Fabio Orsi – Memofonie

GAS – Narkopop 10

Roll The Dice – The Derailed

Ran Slavin – Moonlight Compilations

Ricardo Villalobos – Subpad