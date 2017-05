Émission résidents avec Ehoarn, Adrien B. et Adrien A., François.



Tracklist :

Mind Over MIDI – Water Cycle

Mondkopf – Vivere, Finale

Tegh – Downfall V

Fis & Rob Thorne – Whakauruuru

Tobias – Autopoiesis

Objekt – Theme From Q

Clark – Butterfly Prowler

Second Woman – ////\\\\

Jan Jelinek – Rock In The Video Age (2001)

Docetism – Sacrifice

Death Qualia – It Did Its Worse To Vex The Lake

Pharmakon – No Natural Order