I don’t believe in your imaginary friend

L’histoire d’un homme qui a une vie intérieure très riche. Entre mélancolie et réflexion, il entend même parfois des voix. Entre piano, nuages et guitares, ce mix figure un moment de pensées avec ses passages de détente et d’autres plus intenses.

Un mix d’hiver signé Raphaël, ancien animateur et membre éternel d’Amplitudes.