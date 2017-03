Amplitudes : Le Mix #3 – extension // 09.03.17

Le troisième mix de la saison, on est pas sérieux. Du coup on s’est dit qu’on allait donner dans la violence. Installez-vous, détendez-vous, puis crispez-vous.

Photo : Bill Henson, « Untitled CL SH570 N8, 2007/2008 ».

Tracklist :

H4N – Blue (Dziga / Autoproduit)

Evan Caminiti – Possession (Toxic City Music / Dust Editions)

Ryo Murakami – Fanatical (Esto / Bedouin Records)

Logical Disorder – Desert (Spare Parts / Crunch Pod)

Restive Plaggona – Black International (Non Serviam / Several Minor Promises)

Joshua Sabin – Memory Trace (Terminus Drift / Subtext)

Paskine – As a Matter of Fact (Shapes of Collapse / VoxxoV Records)

Shapednoise & Roly Porter – Resistance to a Harmonious Vision (Deafening Chaos Serenity / Type)

Dag Rosenqvist & Matthew Collings – Renaissance (Hello Darkness / Denovali)

Gainstage – RGB Sun (Elevated Noise / Portals Editions)

Monolog – Contraction (Conveyor / Hymen)

Vargdöd – K9 Warrior (Brutal Disciplin / Opal Tapes)

Puce Mary – The Spiral (The Spiral / Posh Isolation)

Puce Mary – Night is a Trap II (The Spiral / Posh Isolation)

Oake – Paysage Dépaysé (Monad XXIV / Stroboscopic Artefacts)

Franck Vigroux – Flesh (Rapport sur le Désordre / D’Autres Cordes)