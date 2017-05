Amplitudes : Le Mix #05 – Pop Is Only Noise // 18.05.17

Cette sélection convoque la pop. Celle qui se fait bondissante, rêveuse, qui se noie sous les guitares des filles et des garçons qui regardent leurs chaussures. Celle qui te fait lever un menton hardi dans la rue le matin.

Tous ces morceaux ont été dévorés, absorbés jusqu’à la lie par des dizaines et des dizaines d’écoutes. C’est ce qui est bien, avec l’efficacité des couplets-refrains. Ça se croque comme des sucreries, par kilos, avec une avidité gloutonne. Tu te découvres une nouvelle chanson préférée toutes les deux jours, tu la chéris et tu l’emportes avec toi comme un fétiche. Et ces chansons représentent tellement plus que leur enveloppe sucrée. C’est de la mélancolie cristallisée. La mélodie élevée au rang de loi fondamentale. Il y a quelque chose du sentiment adolescent, de son entêtement furibond, dans la façon dont un air peut transpercer, toujours aussi voracement, à la millième écoute.

Les morceaux de cette playlist datent pour beaucoup des années 1990, d’autres des années 2010, et pourraient souvent se voir accoler les préfixes de dream, synth ou twee. On navigue des patrons aux oubliés du shoegaze, de pépites lo-fi à des fragments d’indie-rock, en passant par une ou deux bizarreries. Cette sélection est aussi ma dernière. Par son contraste avec la ligne éditoriale de cette émission, elle signifie qu’il sera très bientôt temps de voguer vers d’autres horizons.

Manon

Elliott Smith – Between The Bars

Earlimart – Happy Alone

Slowdive – No Longer Making Time

Eternal – Breathe

Pale Saints – You Tear The World In Two

New Order – All the Way

Secret Shine – Temporal

Hood – I Can’t Find My Brittle Youth

The Field Mice – When Morning Comes to Town

Eerie Wanda – Angel Hair

Sambassadeur – Sense Of Sound

Death And Vanilla – The Optic Nerve

Belong – Different Heart

New Order – Dream Attack

Earlimart – First Instant Last

Twerps – Dreamin

Blind Mr. Jones – Disneyworld

Michel Cloup Duo – La classe ouvrière s’est enfuie

Blue Mountain Expansion – 4417

Jenny Hval – Sabbath

Sufjan Stevens – Exploding Whale

Dogbowl & Kramer – Hot Day in Waco

LVL UP – Cut From the Vine

Slowdive – Here She Comes