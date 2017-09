ACID TECHNO x RAVE x ACID HOUSE x INDUSTRIAL TECHNO

Pour cette deuxième édition d’ACID AVENGERS, c’est la Hollande qui sera à l’honneur, avec deux de ses plus fines lames !

A la droite, EKMAN, remarqué ces dernières années pour ses sorties sur Berceuse Héroïque ou The Trilogy Tapes, à mi-chemin entre acid techno et musique industrielles 90’s. A la gauche, STEFAN ZMK, l’une des têtes de file de l’acid néerlandaise à tendance radicale, connu pour la qualité de ses mixes et ses sorties sans concession sur Obs.Cur ou Peur Bleue.

A leurs côtés, ce sont deux parisiens qui représenteront la vitalité de la scène française : THEORAMA, qui nous promet un set entre acid et Jackin House, et PADAONE, qui ouvrira le bal avec un set 100% old school !

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ JEU CONCOURS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Radio Campus Paris vous fait gagner vos places pour l’événement ! Il suffit d’envoyer un email à concours@radiocampusparis.org

✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖ PROGRAMMATION ✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

► EKMAN Live (Berceuse Héroïque, The Trilogy Tapes / NL)

Acid Industrial Techno

Révélé par le label anglais Berceuse Heroïque dont il fut la première sortie vinyle en 2013, Ekman a confirmé au fil de ses EPs son talent pour une musique qui fait froid dans le dos. Entre acid techno et musique industrielle, il a su imprimer sa marque au fil de ses apparitions sur The Trilogy Tapes, Shipwrec, Gooiland Elektro ou Panzerkreuz Rec. Préparez-vous à un live survolté…

https://soundcloud.com/ roeldijcks

► STEFAN ZMK (Obs.Cur, Peur Bleue / NL)

Rave On

Parcourant l’Europe depuis près de vingt ans pour prêcher la bonne parole acid, indus ou rave, Stefan ZMK a développé une technique de mix virtuose, jamais très loin du turntablism. Trop rare en France, il nous fera l’honneur de mettre un point d’orgue à cette soirée avec un set entre acid techno, rave et acid core !

https://soundcloud.com/ stefanzmk

► THEORAMA (Sonotown, Basement Tales / FR)

Acid House & Jakbeats

Résident Sonotown et 75021, Theorama est un habitué des floors parisiens. Influencé par la scène hollandaise, Chicago, l’acid et l’EBM, il garde comme socle une trame froide, tendue mais toujours atmosphérique, où le voyage interstellaire côtoie les bas-fonds de warehouses cradingues.

https://soundcloud.com/ theorama

► PADAONE (PME, C_Izm / FR)

Acid Techno

Bondissant sans cesse de beats en breaks et de cuts en basslines, la prise de risque est le crédo de PadaOne. Le résident des collectifs C_Izm et PME nous promet un set qui fleure bon les 90’s et les vieux sons de 303 !

https://soundcloud.com/ c_izm

✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖ INFOS ✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

LA JAVA

105, rue du Faubourg du Temple

Paris X

M° Belleville (lignes 2 & 11) ou Goncourt (ligne 11)

5€ sur place avant 01h, 10€ après

00h-06h

Artwork by Prozeet

www.tripaliumcorp.com

Suite aux nouvelles mesures de sécurités, la Java vous demande :

> de ne pas prévoir de gros sacs ni de valises, elles ne pourront pas rentrer dans la salle

> d’accepter le fait que tous les sacs seront contrôlés

> de bien prévoir sa carte d’identité