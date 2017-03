Ici et là #5 – In the garden, un bar bobo coco rico // 20.03.17

Ici et Là vous emmène cette semaine au « In the garden », un bar qui s’ouvre directement sur la rue saint Maur, dans le 11ème arrondissement…

Ici, les murs sont verts, le plafond est rouge. Marx est accroché à côté de biches brodées sur latapisserie qui surplombe le comptoir. Le « In the garden« , c’est un refuge hors du temps dans une rue saint-Maur qui ne cesse de se transformer et de s’embourgeoiser. Je suis arrivée avec une question toute simple : ça sert à quoi un bar ? Dans ce bar, c’est de la musique, du chili con carne gratuit tous les jeudis, de la bière Campus (comme la radio !), Michko la patron, Patrick l’anar. Mais c’est aussi surtout un lieu de parole et de communication. Si un bar sert à quelque chose, le « In the garden » sert à partager la parole, dans un quartier en pleine mutation, entre bobo et coco.

Réalisation : Clara Lacombe

Photo : In the garden