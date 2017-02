Au programme de ce Mercredi :

Venez (re)découvrir le rock à travers cette superbe playlist faite par Mamouth !

Musique de l’émission :

The Ex – State of Shock

This is The Kit – Bashed Out

Dominique A – Le Courage Des Oiseaux

Autechre – Krib

Diego Peralta – Un Minuto De Paz

Animal Collective – Brother Sport

Pour écouter CLIQUEZ ICI