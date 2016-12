Ici et là #3 – Vive la poésie ! au Club des Poètes // 26.12.16

Troisième virée parisienne avec Ici et là. Aujourd’hui on vous emmène au Club des Poètes, un petit cabaret du 7ème arrondissement …

« Vive la poésie, la poésie est vivante ! », surtout au Club des Poètes, l’un des derniers cabarets (de « la grande époque ») de la Rive Gauche. Depuis 1961 ce petit restaurant situé à quelques pas de l’Assemblée Nationale est le rendez-vous des amateurs de poésie. Fondé par Jean-Pierre Rosnay, qui fut toute sa vie engagé pour la cause de la poésie (et notamment sur les ondes de la radio et de la télévision publiques) le club est aujourd’hui animé par Blaise, son fils, et Marcelle, son épouse et sa muse, qui nous guident dans cette visite sonore. Ensemble, ils ouvrent leur porte trois soirs par semaine à tous les diseurs de beaux vers, les jeunes d’hier et ceux d’aujourd’hui.

Réalisation : François Bordonneau