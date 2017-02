Dans cet épisode, Ici et là vous embarque chez Hervé. Enfin… pas chez lui mais dans sa deuxième maison : Le Mange disque.

Un bar haut comme trois pommes qui s’époumone rue de la Reynie, dans le Marais. Ici, ça cause, ça rigole et ça se tape dans le dos. Comme l’endroit est exigu et souvent blindé, les clients débordent sur la terrasse. Rencontre avec quelques-uns d’entre eux, un soir de vernissage un peu particulier…

Réalisation : Chloé Kobuta

Photo : Paris Marais