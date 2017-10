37°2 / Mutata, roi de l’île / 10.10.17

Mardi 10 Octobre, à 18h00, sur trente-sept deux:

Venez découvrir le monde de Mutata à l’Ogresse, étrange lieu de rêve et de partage qu’il a créé il y a dix-sept ans. A travers les objets qui peuplent cet endroit hors du temps, Mutata nous raconte la folie qui le nomme.

« Les poupées, c’est pas pour jouer »

On passe aussi en Kabylie, car l’Ogresse n’est pas le seul théâtre que Mutata a construit de ses propres mains. On y découvre que les poupées, ce n’est pas que pour jouer, et que les marionnettes ne sont certainement pas que pour les enfants.

Et puis, parce que l’erreur est l’enfance de l’art, il y a les théâtres qui n’ont pas vu le jour, ceux qui se sont arrêtés à 40% du parcours, ces non-lieux qui ont fourni à Mutata assez de sagesse et d’expérience pour gérer un restaurant-théâtre-polichinelle-salle-de-concert-bar-cour-des-miracles pendant si longtemps.