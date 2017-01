37°2 / Les Tatas Bêcheuses, un duo qui décoiffe / 24.01.17

37°2 accueille les Tatas Bêcheuses alias Laurence et Caroline, Caroline au piano et Laurence, au chant.

Les Tatas Bêcheuses, c’est un duo musico-comique dont les deux membres mettent en scène et interprètent deux personnages. Caroline, c’est Gigi la Bèche et Laurence, c’est Mona dite « Mona la Trogne ». Pianiste appliquée et tremblante quoique toujours à la hauteur de la situation, Gigi voue une admiration sans faille à Mona. Mona, jamais avare en notes perchées, en coups de talon flamenco et même en ce qui concerne le petit coup de gnôle de derrière-le-rideau, c’est une diva. A-t-elle été célèbre, a-t-elle eu du succès ?

Les Tatas Bêcheuses nous emmènent loin, très loin dans l’exploration d’un large répertoire, qui va de Dalida à Scarlatti. Si chaque chanson que Mona interprète lui « tient à coeur », Gigi, elle, met du cœur à l’ouvrage.

C’est ce portrait touchant que dressent Laurence et Caroline avec, en fond, celui de leur duo de musiciennes-comédiennes. De chanson en chanson – enregistrées live – voici les Tatas Bêcheuses !

Avec, dans l’ordre : « 39 de fièvre » (adapté de « Fever » de Eddie Cooley et John Davenport), « Se tu m’ami » (Alessandro Parisotti), « J’éponge donc j’essuie » (Richard Gotainer) et « Dream a little dream of me » (Fabian Andre et Wilbur Schwandt).

Une émission réalisée par François Bordonneau