37°2 : Josi, une retraite nue et culottée // 26.09.17

C’est bientôt la rentrée à 37°2!

On rentre de vacances et on ramène avec nous nos dernières belles rencontres de l’été.

On embarquera pour un voyage radiophonique, sur le siège passager de Josiane, jeune retraitée qui a décidé que sa vie devait désormais ressembler à un été éternel. Une vie sans contraintes, sans emmerdes, sans vêtements. En route vers un retour à l’essentiel !

Un portrait réalisé par Clara Lacombe, sur la route avec Léa Capuano.

En diffusion le 26 septembre 2017 à 18h sur Radio Campus Paris 93.9FM